Джакарта, , 10:39 — REGNUM Шанхай, город на восточном побережье Китайской Народной Республики делает столицу Индонезии, Джакарту, похожей на деревню. К такому выводу, как сообщает Detik, пришел министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавян.

По данным центрального статистического агентства Индонезии, Джакарта имеет площадь 662,33 кв². В то время как Шанхай, по сообщению шанхайского муниципального статистического управления, имеет площадь 6 340,5 кв². Население Джакарты составляет более 10 млн человек, а население Шанхая — составляет более 24 млн человек.

«Анис Басведан, губернатор Джакарты, я часто езжу в Китай, и вижу Джакарту деревней по сравнению с Шанхаем», — отметил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 82% рек находятся в тревожном состоянии из-за загрязнения бытовыми отходами.

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