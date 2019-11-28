Черлак, , 10:39 — REGNUM Жители Омской области, рискуя жизнью, ходят по неокрепшему льду реки Иртыш. Как сообщили ИА REGNUM 28 ноября в областном главке МЧС, спасатели потребовали перекрыть выход на неокрепший лёд.

В регионе проходит акция «Безопасный лёд». Рейды и патрули проводятся ежедневно. Однако люди всё равно рискуют жизнью, выходя на хрупкий лёд.

Инспекторы ГИМС выявили первый несанкционированный ледовый пешеходный переход в Черлакском районе Омской области. Жители проторили дорогу по льду через Иртыш между жилмассивом «Затон» и посёлком Черлак.

Глава администрации Черлакского сельского поселения получил предписание.

По словам инспектора ГИМС Сергея Рахвалова, на месте ведутся работы по установлению искусственных заграждений и запрещающих знаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре первая ледовая переправа открылась в Красноярском крае.

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