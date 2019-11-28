Анкара, , 13:54 — REGNUM На заседании, состоявшегося в Пленарном зале суда, в ходе разбирательства, проводимого 9-ой палатой Высшего кассационного суда Турецкой Республики по уголовным преступлениям, присутствовали бывший судья Высшего кассационного суда Мустафа Албайрак и его адвокат. Он отверг предъявленные ему обвинения и заявил, что не состоял членом в движении Фетхуллаха Гюлена.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, приговор суда был оглашён председателем палаты Маруфом Аликаноглу. Подсудимый был приговорен к 6 годам тюремного заключения по статье 314/2 Уголовного кодекса Турции с обвинением в «членстве в движении Фетхуллаха Гюлена». В соответствии с Законом 3713 О борьбе с терроризмом, наказание за преступления, подпадающие под «террористические составы», должно быть увеличено в полтора раза, в результате срок Мустафы Албайрака увеличился до 9 лет.

Из-за того, что подсудимый долгое время скрывался от судебного преследования и враждебно вел себя на процессе, суд не применил оговорку из ст. 62 УК. Внимание было обращено на состояние осуждённого, согласно отчёту городской больницы Анкары, в его отношении был продлен судебный контроль. Приговор все ещё доступен для обжалования в кассационном порядке. В таком случае дело будет рассматривать уже пленум всех палат по уголовным преступлениям.