Ташкент, , 10:35 — REGNUM Министерство народного образования Узбекистана отреагировало на просьбы родителей смягчить требования к школьной форме для девочек в зимнее время, сообщает 28 ноября издание «Подробно.uz».

В ведомстве отметили, что многие родители просят разрешить девочкам носить брюки из-за плохих погодных условий. Требования к форменной одежде школьников регламентируются соответствующим постановлением правительства Узбекистана от 15 августа 2018 года, которое допускает ношение форменных брюк в зависимости от погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа министерство народного образования Узбекистана опубликовало рекомендации по фасону школьной формы. Поводом для рекомендаций стали многочисленные споры в социальных сетях среди родителей.

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