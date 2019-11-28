Барнаул, , 10:34 — REGNUM Инициатива сделать выходным 31 декабря придётся многим по душе, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение, внесённые в Госдуму, он пояснил:

«Мне, как и большинству россиян, подобная новация была бы по душе. У нас традиционно день 31 декабря считается праздничным, когда люди готовятся и начинают отмечать, пожалуй, самый важный праздник среди всех праздников. Разумеется, в связи с этим производительность труда резко снижается. Работа в этот день является неприятным событием для большинства работников и при этом оплачивается без всяких надбавок. Так что введение подобного выходного дня, не приведя к экономическим потерям, будет очень популярным решением.

Одновременно целесообразным представляется сокращение новогодних каникул до 3 января — к этому дню большинство россиян уже заканчивают праздновать. Существование таких длинных новогодних каникул вообще не имеет никакого смысла, а, напротив, связано с негативными последствиями. Это замирание экономической жизни, невозможность для граждан получить многие услуги».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в представлении депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова законопроект о выходном дне 31 декабря является компромиссным вариантом, позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

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