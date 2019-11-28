Оренбург, , 10:33 — REGNUM Из Оренбургской области на службу в армию осенью 2019 ода должны отправить согласно плану 2357 новобранцев. На сегодняшний день направлено в войска 1 149 призывников, еще 285 находятся на призывном пункте. Об этом на заседание призывной комиссии региона проинформировал первый вице-губернатор Сергей Балыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Осенняя призывная кампания должна завершиться до 20 декабря. Балыкин подчеркнул, что требуется четкая и согласованная работа всех призывных комиссий и штата областного сборного пункта. Члены комиссии констатировали, что призывная кампания будет проведена в срок.

Напомним, Оренбуржье увеличили план призыва осенью 2019 года по сравнению с весенним показателем на 400 человек.

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