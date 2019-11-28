Улан-Удэ, , 10:29 — REGNUM Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода изготовили летающую реплику биплана По-2 времён Великой Отечественной войны. Видео наземных испытаний самолёта — запуска двигателя, рулёжки и разгона появилось в соцсетях.

«Команда подобралась, как говорится, на все руки: наладчик, сварщик, токарь. Помогали друзья, единомышленники и, конечно же, авиазавод. На это ушли годы, но мечта, наконец, осуществилась», — пишет автор.

Испытать и даже «чуть-чуть» оторвать воздушное судно от земли самолётостроители доверили опытному лётчику-испытателю Тайгибу Толбоеву. В ходе испытаний, как отмечается, «кукурузник» подтвердил готовность подняться в небо. Впрочем, для полноценного полёта они должны собрать необходимые документы.

Напомним, По-2 был создан конструкторским бюро под руководством Николая Поликарпова в 1927 году. Первоначально он именовался У-2 и широко применялся в народном хозяйстве СССР — в сельском хозяйстве, связи, геологоразведке. Принял участие в качестве самолёта связи, разведчика и лёгкого бомбардировщика в Великой Отечественной войне. После смерти своего создателя в 1944 году самолёт был переименован в его честь в По-2.

Напомним, ранее в Бурятии сняли с постамента и завели танк Т-34, выполняющий роль памятника. Как сообщало ИА REGNUM, восстановленная боевая машина преодолела все препятствия специальной трассы полигона.

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