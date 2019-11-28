Москва, , 10:32 — REGNUM Силовики пресекли деятельность организованной преступной группы «Шараповские», совершивших в 2007 — 2015 годы ряд убийств и других особо тяжких преступлений. В период с августа по ноябрь 2019 года на территории Москвы и Дагестана задержаны четыре соучастника банды, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе СК РФ.

Задержанным членам группировки предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время обысков у них был обнаружен схрон оружия. Сотрудники правоохранительных органов изъяли гранаты и другие боеприпасы.

Сообщается, что ранее один из соучастников банды судом был признан виновным в совершении покушения на убийство по найму. Расследование уголовного дела продолжается.