Балашиха, Московская область, , 13:59 — REGNUM В Балашихе началось строительство двух новых жилых домов в составе ЖК «Новоград Павлино». Об этом ИА REGNUM сообщили 28 ноября в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, это два корпуса — 23 и 24, площадь которых составит 30,3 и 30,2 тыс. м кв. Дома рассчитаны на 695 и 743 квартиры соответственно.

На первых этажах зданий разместят офисные помещения. Застройщиком объектов стал ООО СЗ «МИЦ-Инвестстрой». Сдача объектов намечена на 2021 год.