Иваново, , 10:27 — REGNUM Объявить 31 декабря нерабочим днём предложил губернатору Ивановской области руководитель фракции ЛДПР в Ивановской облдуме Дмитрий Шелякин.

В письме, адресованном Станиславу Воскресенскому и размещённом в соцсетях, депутат предлагает губернатору совершить «небольшое предновогоднее волшебство» и «объявить вторник 31 декабря 2019 года нерабочим днём, или перенести отработку за этот день на субботу 28 декабря 2019 года».

»Уверен, что производительность труда в канун Нового Года будет крайне низкой и экономика региона ничуть не пострадает от такого решения, а жители области будут Вам благодарны, так как у них появится возможность полноценно подготовиться к встрече этого доброго, семейного праздника», — пишет Шелякин.

Отметим, что в 2019 году 31 декабря, канун Нового года, выпал на вторник — рабочий день. Согласно графику, утверждённому Минтруда РФ, последняя неделя 2019 года и первая рабочая неделя 2020 года — двухдневные, что не слишком удобно для многих граждан. Между тем, в Госдуму внесён законопроект о введении выходного дня в РФ 31 декабря.