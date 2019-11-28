Бишкек, , 10:25 — REGNUM Депутат Марлен Маматалиев предлагает не выдавать выпускникам местных вузов дипломы до тех пор, пока они не посадят деревья. Об этом политик заявил сегодня, 28 ноября, на заседании парламента Киргизии, пишет «Kaktus.media».

По словам народного избранника, подобная практика применяется на Филиппинах, где все выпускники, перед тем как получить диплом об окончании университета, сажают по одному дереву. При этом саженцы им предоставляет государство.

Министр образования и науки Киргизии Каныбек Исаков поддержал инициативу депутата и отметил, что руководство образовательного ведомства проработает вопрос о том, как можно узаконить его предложение.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии в настоящее время работают 56 высших учебных заведений, включая филиалы зарубежных вузов. В них обучаются более 160 тысяч студентов.

Также в республике насчитывается 36 учреждений, относящихся к системе среднего профессионального образования — техникумов, училищ и колледжей.