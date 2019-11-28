Токио, , 12:21 — REGNUM Специалисты из японского издания Nikkey провели исследование, помогающее понять, чем обычный игрок отличается от профессионального киберспортсмена. Как оказалось, всё дело в визуальном восприятии происходящего на экране, сообщило игровое издание Kotaku 27 ноября.

По словам специалистов, обычный геймер при игре в Call of Duty: Modern Warfare хаотично переводит взгляд с одного игрового элемента на другой, боясь быть убитым. При этом профессиональный игрок всегда фокусируется на одной точке экрана, лишь изредка посматривая на мини-карту.

Один из экспертов сравнивал профессионального киберспортсмена с игроком в гольф. По его мнению, пристальный фокус геймера на одной и той же точке напоминает то, как гольфист сосредотачивается перед важным ударом.

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