Москва, , 10:24 — REGNUM Школу на 1100 мест в Москве планируют ввести до конца 2019 года, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Объект расположен в посёлке Коммунарка Новой Москвы и входит в состав нового жилого комплекса. Мосгосстройнадзор проводит итоговую проверку школы, после завершения процедуры будет решаться о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.

Школу построили по адресу: улица Бачуринская, владение 5. Она находится в составе нового жилого комплекса. В сообщении Мосгосстройнадзора учебное заведение именуется «школой-гигантом».

"Для учащихся обустроены комфортные классы и лаборатории, современные залы. Есть зал для театрального творчества, студия живописи и хореографии», — рассказал Антосенко.

По его словам, в музыкальном блоке предусмотрены помещения для артистов и трансформируемое сценическое пространство для проведения спектаклей.