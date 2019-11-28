Владивосток, , 10:27 — REGNUM На Приморский край надвигаются сильные морозы, столбик термометра опустится до — 30 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примпогоде.

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В ближайшие дни осадков в Приморье не ожидается, однако продолжится похолодание, и ночью температура воздуха опустится до −15…−22 °C, а в горных районах Сихотэ-Алиня столбики термометров опустятся до — 30 °C. Такое снижение температуры вполне характерно к данному периоду, против аномально тёплой погоды, царившей в Приморье несколько дней подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномально тёплой для конца ноября погоды, во Владивостоке прошёл дождь, переходящий в снег, что привело к образованию опасного гололёда и парализовало движение транспорта в городе.