Москва, , 10:25 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Николай Валуев («Единая Россия») намерен обратиться в Минприроды и Минпромторг с инициативой полностью запретить на Байкальской природной территории продажу моющих средств, содержащих более 5% фосфатных соединений. Об этом 28 ноября сообщает «Парламентская газета».

По словам депутата, фосфат, попадая в Байкал, вызывает появление в озере спирогир — голубы водорослей, которые поглощают кислород в воде и выделяют токсин.

Этот токсин убивает главных «очистителей» озера от грязи — рыбу, уток и ракообразных. Также он отравляет животных, которые этой рыбой питаются. У людей же фосфат может спровоцировать аллергические реакции.

Валуев отметил, что фосфат в Байкал «доставляет» река Селенга, так как она примыкает к Улан-Удэ и ко многим другим населённым пунктам, именно в неё стекаются порошки и моющие средства.

«Мы предлагаем запретить продавать на Байкальской природной территории средства, содержащие более пяти процентов фосфата, дать время поставщикам заключить новые контракты», — сказал Валуев, добавив, что если эксперимент окажется успешным, то его можно будет распространить и на всю Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о необходимости проверить действия правительства Иркутской области и АО «Росгеология», имеющих прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.

Речь идёт о выполнении работ по ликвидации негативного воздействия отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Бурматов не исключает, что государству мог быть причинён особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.

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