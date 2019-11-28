Оренбург, , 10:20 — REGNUM В посёлке Теренсай Адамовского района Оренбургской области депутат стал жертвой поджога. У коммуниста сожгли сеновал. В региональном отделении КПРФ считают, что их член партии пострадал из-за своей политической активности.

«Он непримиримый борец с произволом чиновников от правящей партии. Неоднократно поднимал проблемные темы своего посёлка, обращался в прокуратуру и вышестоящие органы власти с требованием навести порядок в муниципалитете», — отметили отделении КПРФ.

Стоит отметить, что пожар произошел 14 октября, но только 28 ноября партия сообщила о ЧП. Ущерб от пожара составил 60 тыс. рублей. Сгорело все сено, существовала угроза распространения огня на соседние сараи, могла выгореть вся улица.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».