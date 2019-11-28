Нур-Султан, , 10:17 — REGNUM Социальная поддержка учителей в Казахстане останется на усмотрение местных исполнительных органов власти. Об этом заявил 28 ноября министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, одной из мер поддержки учителей в сельской местности является введение надбавки в размере 25% от должностного оклада. Данная мера принята во всех регионах республики, отметил министр.

Во время обсуждения законопроекта «О статусе педагога» депутат Айзада Курманова обратила внимание, что помощь учителям в оплате коммунальных услуг оказывают не все регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Асхат Аймагамбетов заявил, что в 2020 году заработную плату учителей в Казахстане планируется поднять на 25%. В течение четырех лет зарплата учителей должна вырасти вдвое, добавил министр.

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