Москва, , 10:15 — REGNUM Сегодня, 28 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам X Всероссийского конгресса пациентов, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что Всероссийский союз пациентов выполняет важную задачу — поддержку людей с тяжёлыми заболеваниями и укрепляет взаимодействие с органами власти и врачебным сообществом.

«Рекомендации форума обязательно будут учтены при выработке государственной политики в сфере медицины и здравоохранения», — подчеркнул Путин и пожелал участникам конгресса успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сфера здравоохранения в регионах снова и снова требует дополнительной финансовой поддержки из центра.

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