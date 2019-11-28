Грозный, , 10:14 — REGNUM В Чечне в 2019 году отмечается самый низкий уровень преступности среди субъектов РФ. Кроме того, раскрываемость преступлений остается одной из самых высоких в России. Об этом 27 ноября в ходе совещания по подведению итогов оперативно-служебной деятельности доложил министр внутренних дел республики Руслан Алханов.

«Раскрываемость уголовно-наказуемых деяний составила 88,7%, что является наилучшим значением среди всех территориальных органов субъектов РФ», — отметил глава МВД.

По словам министра, в республике наименьший в России уровень преступности в расчете на 100 тыс. человек. Он составляет с начала года 218,3. Это на 5,4 пункта меньше, чем в среднем по стране. Между тем отмечен рост на 14,6% количества выявленных и зарегистрированных преступлений.

«В первую очередь эта статистика объясняется тем, что усилен контроль за регистрацией любых нарушений. Нам важна реальная картина. Анализ показывает, что обстановка спокойная, стабильная», — отметил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания с правоохранительными органами на своей странице в соцсети «ВКонтакте».