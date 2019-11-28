Симферополь, , 10:12 — REGNUM В крымском отделении Пенсионного фонда уволили сотрудницу клиентской службы, которая отказалась помочь и накричала на пенсионерку. Об этом ИА REGNUM 28 ноября сообщили в пресс-службе ПФР по Крыму и Севастополю.

«По результатам служебной проверки было выявлено некорректное поведение сотрудницы клиентской службы, за несоблюдение норм этики с ней расторгли трудовой договор», — уточнили в ПФР.

По данным пресс-службы, со специалистами клиентской службы провели психологический тренинг и приняли меры по недопущению подобной ситуации в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Симферополя опубликовали в соцсетях видео, на котором сотрудница местного отделения Пенсионного фонда кричит на пожилую женщину, отказываясь помочь ей с записью.

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