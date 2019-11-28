Москва, , 10:07 — REGNUM Сама по себе «проблема 31 декабря» особенно значимой не является — как мы знаем, в офисах все равно де-факто никакой работы в этот день нет, — отметил заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Тем не менее, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение сделать последний день года выходным, он пояснил, что поддержать идею стоит хотя бы потому, что те, кто всё-таки будет вынужден работать, получат небольшую компенсацию.

«Работа 31 декабря — это так, присутствие. Да и то всего несколько часов. Для кого-то нежелателен сам факт этого присутствия на рабочем месте — например, если собираешься улетать в теплые края. Но таких людей не очень много. И уж договориться о своей участи с начальством они в состоянии сами. Поэтому само обсуждение о переносе дня отдыха является чистым популизмом.

Но тут важно другое — почему-то все забывают о продавцах, коммунальщиках, водителях трамваев и так далее. Людях, которые в любом случае будут на посту. Можно подумать, у нас страна офисных работников! Такой вот социальный апартеид… Так вот: если 31 декабря объявят выходным, эти люди (некоторые из них) смогут получить компенсацию за работу в выходной. Что при их невеликих доходах — важно. И вот это уже хорошо, ради этого стоит вести разговор».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива сделать 31 декабря выходным днём принадлежит депутатам Госдумы Игорю Лебедеву и Ярославу Нилову (ЛДПР). Парламентарии полагают что это позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

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