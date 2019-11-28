Армянск, Крым, , 10:05 — REGNUM Рабочие крымского химзавода «Титан» уверены, что правоохранительные органы и инспекция по труду не принимают необходимых мер для защиты их трудовых прав. Об этом 27 ноября заявил в Симферополе депутат крымского парламента (КПРФ) Илья Донченко.

«Люди считают, что правоохранительные органы и инспекция по труду не принимают необходимые меры воздействия для защиты их трудовых прав. Представители инспекции по труду несколько раз не являлись на судебные заседания, где пытаются оспорить их же предписания», — заявил депутат.

Он потребовал от руководства республиканской прокуратуры и министерства труда и социальной защиты устранить нарушения законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рабочий коллектив химзавода, по словам депутата, сообщил, что им с 2014 года не выплачивают компенсацию за сверхурочную работу.

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