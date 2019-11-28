Нур-Султан, , 10:02 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана планирует повысить заработную плату учителям на 25% в 2020 году. Об этом 28 ноября заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании Мажилиса (парламента) республики, сообщает агентство «Казинформ».

Министр представил депутатам законопроект «О статусе педагога». Он напомнил, что по поручению главы государства заработная плата учителей в течение ближайших четырех лет должна увеличиться вдвое.

Аймагамбетов добавил, что в законе также предусмотрены дополнительные материальные стимулы для педагогов, в том числе доплаты за классное руководство, за педагогическое мастерство, а также увеличение периода отпуска до 56 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на августовской конференции с педагогическими работниками президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил вдвое увеличить размер заработной платы учителей.

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