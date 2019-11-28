Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM В Свердловской области планируют запретить продажу вейпов детям и подросткам. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного законодательного собрания.

Соответствующий законопроект разработают депутаты регионального парламента. В заксобрании уже собралась рабочая группа, которая обсудила возможность создания проекта закона.

По итогу заседания комитету по соцполитике было рекомендовано направить обращение в федеральное правительство и Госдуму о введении ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2019 года комитет Госдумы поддержал законопроект, приравнивающий вейпы к сигаретам. Первое чтение законопроекта пройдёт уже скоро, 3 декабря 2019 года.

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