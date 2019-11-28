Ванкувер, Канада, , 11:36 — REGNUM В сети появился вступительный ролик из игры MechWarrior 5: Mercenaries. Его опубликовали на YouTube-канале проекта 27 ноября.

В видео рассказывается предыстория мира MechWarrior 5. Геймеру предстоит взять на себя управление наёмником, работающим на одну из пяти враждующих фракций.

Напомним, релиз Mercenaries состоится 10 декабря 2019 года в онлайн-магазине Epic Games Store. Сообщается, что проект станет первой одиночной игрой серии MechWarrior с 2002 года.

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