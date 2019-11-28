Владивосток, , 10:24 — REGNUM 28 ноября 2019 года издательство ЭКСМО в серии «Спецназ. Офицеры» выпустило книгу Алексея Суконкина «Снайперский удар», более известную в интернете как «Деривация». Фактически данная книга является одним из первых художественных произведений о войне в Сирии, с документальной достоверностью раскрывающей работу российских воинских подразделений. В предисловии автор так и написал: «Павшим и живым. Тем, кто честно защищал и защищает «дальние рубежи», посвящается». Книга описывает конкретные события, происходившие в Сирийской Арабской Республике, однако автор также указал, что «Книга основана на реальных событиях, но все совпадения по названиям, датам, номерам частей и позывным могут быть случайными». О чём повествует книга, в своём интервью рассказал автор книги, корреспондент ИА REGNUM Алексей Суконкин.

Снайперское оружие, применяемое в Сирии российскими подразделениями Алексей Суконкин © ИА REGNUM

— Как появилась идея этой книги?

Алексей Суконкин: Идея написания этой книги пришла мне в голову после того, как один мой товарищ, не буду называть его имени, в разговоре упомянул о том, что его подразделение в скором времени будет направлено для выполнения учебно-боевых задач «на незнакомый полигон». Именно так в войсках тогда называли командировки в Сирию. По своему обыкновению я предложил ему фиксировать события, чтобы по его возвращении у меня появилась возможность на «свежем материале» написать книгу о событиях, о которых в России мало что было известно. Идея новой книги укрепилась у меня после того, как один из офицеров военной разведки поведал мне историю о том, что для ликвидации группы боевиков, причастной к гибели Надежды Дураченко и Галины Михайловой, военных медиков из Биробиджана, была задействована снайперская группа, которая сполна воздала боевикам за смерть наших девчат. Было это в реальности или не было, понятно, никто не подтвердит и не опровергнет. Однако идея книги окончательно утвердилась.

— Вы были в Сирии?

Алексей Суконкин: Кто бы меня, местного журналиста из Приморья, туда пустил? Если такое предложение поступит, конечно, я отвечу согласием. Но тут вопрос в другом: большинство из нас думает, что Сирия — это где-то далеко и не про нас. Это ошибка: Сирия значительно ближе, чем кажется, более того, она давно уже во всех нас. Помните первого военного, погибшего в сирийской кампании, лётчика Олега Пешкова? Когда в новостях сказали, что погиб лётчик, я отреагировал так же, как и в любой подобной ситуации: да, конечно, жалко лётчика, не более. Но когда я увидел его фотографию, то стало немного не по себе: я его вспомнил. Несколько лет назад мы с ним жили в одном доме, на одном лифте ездили, здоровались — как хорошие соседи. Именно в тот момент я осознал, насколько близка эта война ко всем нам, даже в Приморье. Потом, позже, в Сирии погибли ещё несколько человек, которых я знал лично. Но это уже не было так неожиданно.

— Кто главный герой книги?

Алексей Суконкин: Главный герой — это олицетворение офицера, честно служащего своей стране, смело выполняющего поставленные боевые задачи. Если говорить конкретно, то образ главного героя я рисовал со своего друга, потомственного офицера морской пехоты, который командовал в Сирии отдельным подразделением. Когда он вернулся из командировки, мы садились за стол, я брал блокнот с карандашом, и мы говорили, говорили… до самого утра. Разумеется, никаких военных тайн он мне не рассказывал, но очень детально описывал быт. Он же хорошо понимал, что я писатель, он читал некоторые мои книги и ясно представлял, во что выльются его ответы на мои вопросы. Конечно, не он один описывал мне обстановку, скажу даже больше, скорее, он рисовал мне только «контуры», а «детали» дорисовывали другие люди. Разумеется, я не идеализирую главного героя, у него много своих недостатков, с которыми он, по книге, борется в меру своих сил. Однако то, что он язычник, лично я не считаю недостатком. Я об этом специально поднял вопрос в книге, потому что пришло время признать: церковь по всем фронтам проигрывает войну за души наших военных, безальтернативно навязывая свою волю. Зайдите в любую роту и спросите, сколько вы «добровольно» сдали денег на строительство главного храма в парке «Патриот»? И почему военнослужащие, исповедующие другие религии, тоже должны жертвовать часть своей зарплаты на это строительство? В том числе и из-за этого фантастического перегиба в армейских спецподразделениях стало «модно» быть язычником, возвращаясь к истинно русским корням. Вероятно, РПЦ осудит за это «Снайперский удар», и по-своему они будут правы.

— В книге раскрывается эмоциональная составляющая?

Алексей Суконкин: Без этого книга потеряла бы смысл. Во всех своих книгах я стараюсь показать, через какие моральные препятствия приходится проходить главному герою, преодолевая выпавшие на его долю «тяготы и лишения». Художественное произведение — это плод авторского воображения, однако основа всё равно кроется в том, что рассказывали мне прототипы героев книги. Какие-то переживания, возникающие в критической обстановке, когда-то довелось пережить мне самому, не думаю, что они сильно отличаются у разных людей, поэтому в этом смысле авторского простора у меня было много. Читатели, прочитавшие книгу в интернете, говорят, что создать ощущение реальности и присутствия мне вполне удалось. Судить не буду, каждый может это оценить, прочитав книгу.

— О каких событиях повествует книга?

Алексей Суконкин: В основном события книги, по случайному, конечно, совпадению, происходят в период летнего наступления сирийских войск от Пальмиры на Дэйр-Эз-Зор. На этом пути сирийская армия встречала сильное сопротивление боевиков, а уж как его ломали и какими средствами — плод авторского воображения. Наши военные, если верить художественной книге, оказывали сирийцам некую поддержку, в частности я пишу про поддержку, которую оказывали снайперы. Книга вообще — ода снайперам. Через всю книгу красной нитью идёт работа снайперов, внутренняя, скажем так, кухня этого процесса. Ещё в начале книги, когда я описываю подготовку подразделения в месте дислокации, я не смог не углубиться в историю снайперского движения в нашей армии — даже рассказал кое-что из истории Великой Отечественной войны. Например, вы знаете, что советские снайперы по итогам войны показали наилучшие результаты своей работы, были на голову выше своих противников и тем более союзников? Великолепные результаты показали снайперы Российской армии и в Сирии — но, к сожалению, пока об этом можно говорить лишь в художественном формате. Кроме истории, я не смог не углубиться в теорию снайперского выстрела, которую постарался подать в понятном и ненавязчивом виде настолько, что уже знаю несколько человек, решивших заняться снайпингом, прочитав «Деривацию».

Книга «Снайперский удар» («Деривация») Алексей Суконкин © ИА REGNUM

— Вы сами стреляете из снайперского оружия?

Алексей Суконкин: Да, иначе эта книга не была бы написана. Чтобы о чём-то писать, надо это познать, и чем глубже, тем лучше, иначе будет не книга, а очевидная фальшь. Четверть века назад я служил в армии и очень сильно возмущался, что вся учёба снайпера была предоставлена ему самому. Сегодня я вижу, как всё изменилось: снайперов свели в отдельные подразделения, где грамотно налажено обучение, кроме того, в армии есть специальные школы снайперов, в которых готовят высококлассных специалистов. Тому, чем оснащены современные снайперы, 25 лет назад я мог только завидовать. Стрельба как спорт увлекла меня давно, с 12 лет. Сейчас по мере возможности я принимаю участие в соревнованиях по практической стрельбе, которые проводит Тихоокеанский флот, трижды был призёром этих соревнований, что лично меня, конечно, радует. Сейчас в Приморье открылся частный «Центр стрелкового мастерства», с приличной дальностью, где я при первой возможности стараюсь «выгуливать» свою снайперскую винтовку Мосина, совершенствуя своё мастерство. Только стреляя самому, можно тонко прочувствовать все вот эти моменты, о которых я пишу в книге.

— Кто ещё из персонажей книги «списан» с реальных людей?

Алексей Суконкин: Пожалуй, что все, кто появляется в книге по мере повествования, имеют за собой реально существующие «прототипы», с которых я «рисовал» своих героев. Однако должен заметить, что не узнать некоторых просто невозможно. Например, одним из героев книги является полковник морской пехоты Валерий Федяев, в реальности — хорошо мне в жизни известный Валерий Владимирович Федянин, который, к моей великой горести, погиб в Сирии в 2017 году. Или генерал Агапов — его реально существовавшим прототипом был командующий 5-й уссурийской общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Григорьевич Асапов, погибший в Сирии в одно время с Федяниным — в период тяжелейших боёв за Дэйр-Эз-Зор. Кроме них, есть менее известные и совсем неизвестные широкой публике реальные персоналии.

— Входит ли книга в противоречия с интересами Министерства обороны?

Алексей Суконкин: Думаю, скорее, в смысле патриотического воспитания дополняет, а местами, не побоюсь этого слова, даже заменяет. Недавно я читал статью военного историка и писателя Ростислава Мокренко, который прямо пишет, что недавно созданному в российской армии Главному военно-политическому управлению должно быть стыдно за то, что сделали Алексей Суконкин и Андрей Загорцев со своими книгами «Деривация» («Снайперский удар») и «Псих» (книга о войне в Сирии, которую автор ещё не закончил и пока только выложил в сеть первую часть) в деле патриотического воспитания. Приведу дословно выдержку из статьи: «В настоящий момент благодаря тотальному засекречиванию сирийская тема для рядового гражданина практически неизвестна, и данные два романа берут на себя роль галогенных прожекторов, мало того что популярно освещая тему, так ещё и направляя в нужную сторону поток информации, соответственно создавая нужное впечатление у обывателя. В то время как официальные органы спецпропаганды РФ (причем всех ведомств) действуют решительно противоположно… и благодаря минимальному количеству хотя бы минимально связной, достоверной и проверяемой информации с «русской» стороны раз за разом сливают информационные битвы». Ни прибавить, ни отнять.

— Ваш «Снайперский удар» пересекается с «Психом»?

Алексей Суконкин: С Андреем Загорцевым мы решили применить один интересный приём: я со своей стороны, а он со своей, описали одно и то же событие, в котором герои наших книг пересекаются. Причём по книге таких пересечений встречается несколько. У читателей это вызвало бурю восторга, этот литературный приём, видимо, удался. Книга Андрея Загорцева также повествует о войне в Сирии, в которой он показывает действия разведывательного подразделения, со свойственным ему чувством юмора.

— В вашей книге присутствует юмор?

Алексей Суконкин: Ну разумеется. Куда же без него, тем более на войне? По книге мои герои время от времени попадают в комичные ситуации, не всё же время им грустить — иногда нужно разряжать обстановку здоровым смехом. К сожалению, редакторы не проявили должного внимания к тонкому юмору и по своему усмотрению изменили пару фраз, в корне удалив из них тонкий армейский юмор, который с восторгом осознали бы посвящённые. Я это заметил, когда сделать что-либо было уже поздно, из-за чего печатная версия книги понесла невосполнимую, как я считаю, утрату.

— Какой до «Снайперского удара» у вас был литературный опыт?

Алексей Суконкин: Моя первая книга, она называлась «Мужская игра», вышла в издательстве ЭКСМО двадцать лет назад. Потом книги выходили чуть не каждый год — тогда я писал под псевдонимом «Роман Алёхин». Потом, когда интернет предоставил возможность публиковать книги в электронном формате, на какое-то время я утратил интерес к печатным изданиям и совсем бы забросил это дело, если бы не друзья, принимавшие участие в создании «Деривации» («Снайперского удара»), которые буквально в ультимативном порядке потребовали от меня печатные книги. Так как в интернете свои книги я стал размещать под настоящими именем и фамилией, то и сейчас, когда мы с ЭКСМО заключили издательский договор, не стал уклоняться от выбранного пути. Ранее у меня выходила книга «Переводчик» (в печатном варианте она называлась «Призраки ночи») о войне в Чечне, которую называют заметным произведением о тех событиях, были такие книги, как «Небесный щит», «Десятый порядок», «Поход на пенсию», «Передел», «Спецназовские байки» и ряд других. Была и серьёзная справочно-документальная работа, посвящённая истории десантируемых частей Советского Союза — «Десант Страны Советов».

— С чего началась ваша писательская карьера, что подтолкнуло к написанию книг?

Алексей Суконкин: В таком случае я всегда отвечаю стандартно: «Всё началось с заполнения журналов по боевой и политической подготовке». А если серьёзно, то после службы в армии мне хотелось как-то выговориться, и один психолог посоветовал начать писать. Я попробовал, стало получаться. Незаметно из писателя превратился в журналиста, не имея специального журналистского образования, так глубоко окунулся в этот мир, что стал главным редактором некоторых муниципальных, корпоративных и независимых газет. И мне это нравится. Книги отошли на второй план, но они не отпускали меня никогда. Уверен, если судьба позволит, то смогу написать новые хорошие книги.