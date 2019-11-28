Пятигорск, Ставропольский край, , 09:33 — REGNUM Спасатели ликвидировали пожар, начавшийся после взрыва на частной пивоварне в городе Пятигорске. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения занимаются проливкой и разбором конструкций в целях избежания повторного возгорания, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю.

Напомним, в 06:40 на территории частной пивоваренной компании ООО БП «Сюрприз» произошел взрыв, после которого началось возгорание на площади 20 кв. м. В 07:59 пожар был потушен. В его ликвидации участвовали 30 человек, привлечено 10 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте ЧП обнаружены тела двоих погибших. Причина взрыва уточняется.

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