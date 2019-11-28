Ташкент, , 09:30 — REGNUM На строительство, ремонт и реконструкцию общеобразовательных школ в Узбекистане в 2020—2022 годах планируется выделить 4,05 трлн сумов ($420 млн), сообщает 28 ноября издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Отмечается, что новый проект «Современная школа» направлен на поднятие уровня общего образования за счет поэтапного приспособления старых зданий к современным требованиям.

Президент поручил министерству народного образования до 1 марта 2020 года разработать и утвердить типовые проекты строительства и реконструкции «современных школ».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября правительство Узбекистана приняло постановление, которое направлено на создание фондов для материального стимулирования отличившихся учителей.

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