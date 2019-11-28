Москва, , 09:27 — REGNUM В Москве 28 ноября ожидается около нуля, сообщает центр «Фобос».

Согласно прогнозу, характер метеоусловий в регионе существенно не изменится.

«По периферии антициклона будет скользить слабовыраженный фронт, сопровождаемый полями слоистой облачности с вероятностью незначительных осадков при температуре и атмосферном давлении в пределах климатической нормы», — рассказали в центре.

Температура в дневное время в столице ожидается около нуля градусов. В Московской области от — 4 до +1. Скорость ветра не превысит 8 м/с. Возможны небольшие осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ожидается облачная погода без существенных осадков.

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