Брянск, , 09:30 — REGNUM По решению суда на 20 суток приостановлена деятельность индивидуального предпринимателя, занимающегося свиноводством в Навлинском районе Брянской области. Специалисты выявили на ферме нарушения ветеринарного законодательства. В частности, руководитель хозяйства закапывал погибших свиней в навоз, который затем продавал частникам, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

В хозяйстве не в полном объёме проводили мероприятия по предупреждению болезней животных, для кормления свиней использовались корма неподтверждённого качества и безопасности, а территория фермы не огорожена по всему периметру. Индивидуальный предприниматель не извещал ветеринарного специалиста о фактах мертворождения поросят: биологические отходы он закапывал в навоз, который затем продавал частным лицам в качестве органического удобрения. У фермера не не оборудованы рабочее место и помещение для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, помещение для обработки субпродуктов и холодильная камера для охлаждения туш и субпродуктов.

Эти нарушения могут создавать угрозу заноса и распространения особо опасных болезней животных. Материалы проверки были направлены в Навлинский районный суд. За 20 суток, на которые приостановлена деятельность предприятия, главе КФХ необходимо устранить все нарушения.