Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» установят 330 новогодних ёлок в различных стилях. Их дизайн разработали российские кутюрье, сообщается на портале мэра столицы.

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Новогодние ели будут разной высоты — полтора метра, четыре, пять, восемь и девять метров. Все ёлки украсят в разных стилях: в ретрофутуристическом, готическом, южноевропейском и др.

На Манежной площади установят 130 новогодних ёлок. В центре будет 20-метровая ель. Для её украшения используют 3 км гирлянд и 3,5 тыс. игрушек.

Как сообщало ИА REGNUM, во время фестиваля «Путешествие в Рождество» будет работать около 40 площадок в разных округах Москвы.

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