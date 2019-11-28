Улан-Удэ, , 09:23 — REGNUM Дислоцированная в Бурятии общевойсковая армия по итогам года признана лучшей в Восточном военном округе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВВО, командующий войсками округа Геннадий Жидко вручил командарму Михаилу Носулеву кубок и грамоту.

Отмечается, что военнослужащие армии единственные в ВВО приняли участие в учениях, таких как «Центр-2019» и «Селенга-2019», показав при этом высокие результаты.

«Военнослужащие танкового соединения в очередной раз стали чемпионами мира на международном этапе конкурса «Танковый биатлон», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, руководство армии получило высокую оценку за организацию окружных этапов конкурсов, входящих в программу «Арми». Так, в Бурятии прошла подготовка участников «Танкового биатлона», «Суворовского натиска», «Мастера артиллерийского огня» и других.

Напомним, власти республики наградили чемпионов мира по танковому биатлону. Как сообщало ИА REGNUM, в качестве приза танкистам были вручены сертификаты на лошадей.

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