Оренбург, , 09:22 — REGNUM Администрация Оренбурга отметила аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство набережной реки Урал в г. Оренбурге. 4-й этап», сообщает orenday.ru.

Конкурс отменен после скандала. Как ранее сообщало РИА REGNUM, он разразился, когда стало известно, что на выполнение работ отводится сжатый срок — четыре дня. В ситуацию вмешался губернатор Денис Паслер, который назвал такое положение возмутительным.

Глава региона отметил, что четвертый этап набережной будут проектировать около двух месяцев, а не четыре дня, информирует «Эхо Москвы в Оренбурге».

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