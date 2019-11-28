Хараре, , 09:18 — REGNUM Старший медицинский персонал Зимбабве выпустил совместное заявление, объясняющее, почему они присоединяются к забастовке своих младших коллег, которая продолжается с сентября 2019 года. Об этом передает ВВС Africa.

В заявлении, ссылаясь на плохое состояние национальной системы здравоохранения, врачи заявили о том, что в больницах «по-прежнему совершается тихий геноцид в отношении населения Зимбабве».

В заявлении также подробно описывается нехватка лекарств и оборудования, с которыми приходится сталкиваться врачам, и говорится, что условия более небезопасны для лечения пациентов.

«Больницы по-прежнему плохо снабжены и остаются смертельной ловушкой», — заявили врачи.

«Мы не рабы. Мы не жадные наемники. Мы заслуживаем надлежащих рабочих инструментов, обеспечения прожиточного минимума и безопасной рабочей среды. Граждане Зимбабве заслуживают системы здравоохранения, которой они могут доверять», — подчеркнули в своем заявлении бастующие.

Напомним, что из-за забастовки в Зимбабве было уволено уже более 200 врачей.

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