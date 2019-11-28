Оренбург, , 09:15 — REGNUM В Оренбургской области экспертный совет при антимонопольной службе посчитал непристойной рекламу аккумуляторов. Нарекания взывал образ девушки, изображенной на плакате в коротких шортах и майке, облокотившейся на автомобиль с запрокинутой головой. Изображение девушки сопровождалось текстом «мой новый… так заводит». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского УФАС.

Жалоба поступила от жителя региона. Он выразил мнение, что рекламный плакат содержит порнографический характер и наносит вред детям. Рекламная конструкция находится на трассе Оренбург — Орск, при въезде в город Орск.

На заседании экспертного совета при УФАС большинством голосов реклама признана неэтичной ввиду неуместного включения спорного образа в контекст представленной рекламы.

В результате наружная реклама признана ненадлежащей. Владелец рекламы добровольно устранил нарушение, поэтому предписание не выдавалось.