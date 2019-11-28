Остин, США, , 11:26 — REGNUM Создатели Darksiders Genesis выпустили новый трейлер проекта, посвящённый его главному герою Раздору. Ролик появился на YouTube-канале игры 27 ноября.

Раздор — единственный из всадников Апокалипсиса, использующий только огнестрельное оружие. Помимо этого он умеет метать бомбы, использовать тёмную магию и превращаться в могущественную «форму хаоса».

Напомним, Darksiders Genesis выйдет на PC и Google Stadia 5 декабря 2019 года. Релиз на консолях состоится 14 февраля 2020 года.

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