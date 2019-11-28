Новосибирск, , 09:14 — REGNUM В Новосибирской области до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 17 детских садов. Об этом сообщает правительство региона.

Общее количество мест в них — 2 895. Строительство ещё 17 детских садов на 2 975 мест начато в текущем году — с вводом их в эксплуатацию в последующие годы. Детские сады находятся в Новосибирске и районах Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 ноября, в Новосибирске открыли первый из десяти детских садов, запланированных к сдаче в 2019 году.

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