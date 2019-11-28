* ИГ — запрещённая в России организация

Мельбурн, Австралия, , 09:10 — REGNUM Обвиняемый в подготовке теракта в австралийском Мельбурне в конце 2017 года Али Халиф Шир Али во время судебного процесса покаялся и публично отрекся от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 28 ноября сообщает портал 9News.

«Я глубоко сожалею о своих действиях. Я был злым человеком, но теперь потерял всякую симпатию к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), я ненавижу их», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22-летний Али Халиф Шир Али был задержан в ноябре 2017 года по подозрению в подготовке взрывов в Мельбурне во время новогодних празднования.

Отметим, Новый год и Рождество являются наиболее массовыми праздниками на планете, и именно по этой причине они привлекают особое внимание террористов.

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