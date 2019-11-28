Страсбург, Франция, , 09:05 — REGNUM Двоих выходцев из Чечни задержали во Франции по подозрению в оправдании терроризма. Молодые люди сделали селфи перед собором в городе Страсбурге, подняв вверх указательный палец руки, чем обратили на себя внимание сотрудников правопорядка, пишет РБК.

По мнению сотрудников полиции, жест молодых людей демонстрировал их приверженность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как пишет издание Dernières Nouvelles d'Alsace, этот жест неоднократно использовали приверженцы радикального ислама и сторонники организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года во Франции был задержан 16-летний подросток из семьи, выехавшей из Чечни. Его заподозрили в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее были задержаны еще четверо человек по подозрению в подготовке террактов, в том числе нападений на полицейских перед Елисейским дворцом.