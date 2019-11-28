Анкара, , 09:53 — REGNUM В Турции арестованы 5 лиц, подозреваемых в причастности к убийству иранского разведчика Месута Мевлеви в Шишли. По факту убийства, произошедшего 14 ноября, начали работу разведотдел Управления безопасности Стамбула и региональное отделение Национальной разведывательной организации по Стамбулу. Выяснилось, что убийство было совершено группой лиц по предварительному сговору: убитого расстреляли из окна проезжавшей машины.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в рамках следственной работы удалось установить личности ряда подозреваемых. В ходе операции, проведенной в Арнавуткёй, по обвинению в убийстве Месута Мевлеви был задержан Абдулваххаб К., а также еще 4 подозреваемых в предоставлении использовавшегося для преступления огнестрельного оружия, помощи в уходе от преследования правоохранительных органов.

По имеющимся данным, подозреваемые были доставлены в бюро по расследованию убийств местного Управления общественного порядка. Согласно информации Bölge gündem, Месут Мевлеви приобрел известность, опубликовав на своем телеграмм-канале ряд документов, относящихся к иранским властям. Он является бывшим сотрудником иранской разведки, однако некоторые полагают, что он оставался им все время.