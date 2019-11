Токио, , 11:22 — REGNUM Подписчики сервиса PS Plus в декабре 2019 года бесплатно получат две игры: Titanfall 2 и Monster Energy Supercross: The Official Videogame. Ролик с демонстрацией бесплатных проектов опубликовали 27 ноября на YouTube-канале PlayStation.

Игры станут бесплатными в PS Plus 3 декабря 2019 года. Новую подборку «игр месяца» для подписчиков сервиса анонсируют 1 января 2020 года.

Напомним, подписочный сервис PS Plus позволяет обладателям консоли PlayStation 4 пользоваться многопользовательскими функциями в играх. Помимо этого, подписчики ежемесячно получают бесплатно два игровых проекта.