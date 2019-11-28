Якутск, , 09:03 — REGNUM На трёх участках через реку Вилюй в Якутии открыли ледовые переправы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Управление дорогами «Вилюй» сообщает, что на 660-м, 807-м и 956-м километрах федеральной автомобильной дороги с 27 ноября открыто движение для автомобилей массой не более 4 тонн. Постепенно разрешат проезд и большегрузам, как только толщина льда это позволит.

Как сообщало ИА REGNUM, на реке Лена в Якутии под лёд ушёл большегруз, в кабине которого были три человека. Один сумел выбраться, двое погибли.