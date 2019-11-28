Казань, , 08:55 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов может рассмотреть вопрос установления дополнительного выходного дня 31 декабря в случае поступления соответствующего запроса. Об этом сообщила представитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

По ее словам, вопрос может быть рассмотрен, если поступит запрос от организаций или общественных движений, сообщает «Вечерняя Казань».

Напомним, ранее решение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря принял глава Томской области Сергей Жвачкин. Он пояснил, что прислушался к многочисленным просьбам женщин, «на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году у жителей Татарии будет 120 выходных и праздничных дней. Кроме праздничных дней, которые будут у всех жителей России, в республике нерабочими днями объявлены 30 августа — День республики и 6 ноября — День Конституции Татарии.