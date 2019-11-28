Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Подписчики сервиса Xbox Live Gold в декабре 2019 года смогут бесплатно получить четыре новых игры. Об этом рассказали представители Microsoft на официальном сайте Xbox 27 ноября.

Подписчики смогут сыграть в Insane Robots, Jurassic World Evolution, Toy Story 3 и Castlevania: Lords of Shadow — Mirror of Fate HD. Доступ к проектам закроется 31 декабря 2019 года (15 января 2020 года для Jurassic World Evolution).

Напомним, Xbox Live Gold — это подписочный сервис для обладателей консоли Xbox One. Обладатели подписки могут пользоваться многопользовательским режимом в играх и ежемесячно получать до четырёх игровых проектов бесплатно.

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