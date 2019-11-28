Москва, , 08:51 — REGNUM Специалисты Роскачества исследовали отечественное и импортное яблочное пюре 24 популярных брендов и выяснили, что все они безопасны, но не все качественны. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что каждое пюре было протестировано по 180 показателям, в результате в продукте не было обнаружено консервантов, синтетических красителей, сахарозаменителей и подсластителей.

Однако в продукции десяти торговых марок были обнаружены следы пестицидов, которые в России не нормируются и не контролируются, поэтому наличие этих веществ в составе нельзя считать нарушением.

В яблочном пюре одного бренда был обнаружен крахмал, оно же оказалось самым сладким и единственным, в котором есть добавленная сахароза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество проверило образцы питьевой детской воды 21 торговой марки. Образцы проверяли на содержание вредных веществ, включая фталаты, нитраты и тяжелые металлы, и микроорганизмов, а также соответствие маркировке.

Также Роскачество исследовало сухие смеси для детского питания отечественного и зарубежного производства. Экспертизу прошла 21 торговая марка сухих смесей из 11 стран стоимостью от 53 до 288 рублей за 100 г продукта.

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