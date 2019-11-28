Лондон, , 11:04 — REGNUM Стратегическая игра Total War: Warhammer 2 в декабре 2019 года получит дополнение под названием The Shadow & The Blade. Трейлер с демонстрацией нового контента опубликовали на YouTube-канале Total War 27 ноября.

В дополнении появятся два новых легендарных лорда: Малус Тёмный Клинок (тёмные эльфы) и Мастер Смерти Сникч (скавены). У каждого из них будут уникальные игровые механики и особые боевые отряды.

The Shadow & The Blade выйдет 12 декабря 2019 года. В ближайшее время разработчики проекта также планируют рассказать о следующем дополнении для игры.

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