Пермь, , 08:39 — REGNUM В Пермском крае депутаты выразили беспокойство по поводу низкого освоения средств, заложенных на софинансирование расходов муниципалитетов на оплату труда врачей и среднего медперсонала. Из 207,8 млн рублей израсходовано только 8 млн рублей (3,9%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона.

Депутаты отметили, что денежные средства впервые выделены в 2019 году из федерального бюджета на привлечение кадров в первичное медицинское звено.

Директор ТФОМС Татьяна Мельникова объяснила сложность освоения методикой использования средств, которая предписана на федеральном уровне. Для освоения средств необходим положительный прирост медперсонала в медучреждении. Если больница или поликлиника приняла двух новых врачей, но на пенсию, например, ушли столько же медиков, то выделить деньги на привлечение кадров уже нельзя.

По словам Мельниковой, деньги на привлечение кадров не могут быть освоены из-за отсутствия кадров. Примечательно, что в 2020 году региону должны выделить уже 500 тыс. рублей, при том что существует проблема с освоением 207 млн рублей в 2019 году.

Депутаты обеспокоены сложившейся ситуацией. По их словам, несмотря на предпринимаемые Минздравом меры, кадровые проблемы в отрасли не решаются.

«Мы выпускаем студентов медуниверситета на наши налоговые деньги, при этом они уезжают в соседние регионы. Мы слышали доклад минздрава о том, что зарплаты везде одинаковые, но условия труда разные. Проблему нужно решать», — отметил член комитета по бюджету Олег Третьяков.

Комитет по бюджету Законодательного собрания Пермского края намерен пригласить в январе 2020 года на встречу министра здравоохранения региона, чтобы обсудить кадровый вопрос.