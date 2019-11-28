Токио, , 11:03 — REGNUM Студию Kojima Productions покинул один из её основателей Кеничиро Имаизуми. Об этом 27 ноября сообщил портал VGC.

https://twitter.com/Nibellion/status/1199740147560067072

Официальная причина ухода Имаизуми не сообщается. Однако, по словам источников VGC, у разработчика были разногласия с другими руководителями Kojima Productions.

Напомним, Кеничиро Имаизуми работал вместе с Хидео Кодзимой с 2001 года. Он также руководил разработкой Death Stranding в качестве корпоративного директора.

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