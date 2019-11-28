Самара, , 08:32 — REGNUM Суд в Самаре отказал серийному убийце из Тольятти, который отбывает пожизненный срок за изнасилования и убийство детей, в освобождении из-за болезни. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судебное заседание, на котором суд рассмотрел прошение мужчины об освобождении от наказания в связи с болезнью, состоялось в Советском районном суде Самары 27 ноября.

По словам сотрудников прокуратуры, заболевание, на которое ссылается осужденный, не входит в перечень болезней, из-за которых выпускают на свободу. Эта болезнь не может помешать ему отбывать наказание. В результате суд отказал серийному убийце в удовлетворении его ходатайства.

Отметим, что мужчина неоднократно подавал аналогичные прошения, и всегда суд ему отказывал в их удовлетворении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, в 1998 году серийного насильника и убийцу детей в Тольятти приговорили к смертной казни. Позже указом президента РФ ему был изменен приговор на пожизненное заключение.