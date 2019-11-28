Москва, , 08:25 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Читайте также: Баринов озвучил социологию межнациональных отношений в России

Главные цели — создание условий для возрождения и развития национальных культур, реализации национально-культурных прав граждан РФ. «Дом народов России» станет главным координатором работы по укреплению национального единства.

Медведев поручил главе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорю Баринову подготовить устав ФГБУ «Дома народов России», зарегистрировать организацию и начать работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель ФАДН Игорь Баринов отметил, что в последние годы в России изменилось коренным образом в лучшую сторону отношение к национальной политике.

Читайте также: Баринов заявил о необходимости увеличения финансовых затрат на нацполитику